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Договорняк
Актёры и съёмочная группа сериала «Договорняк»

Актёры и съёмочная группа сериала «Договорняк»

Режиссёры

Патрик Эклунд

Патрик Эклунд

Patrik Eklund
Режиссёр
Йенс Остберг

Йенс Остберг

Jens Östberg
Режиссёр

Актёры

Йозефин Сонк

Йозефин Сонк

Josefin Sonck
Актёр
Эдвин Бредефелдт

Эдвин Бредефелдт

Edvin Bredefeldt
Актёр
Сара Ширпи

Сара Ширпи

Sara Shirpey
Актриса
Ева Меландер

Ева Меландер

Eva Melander
Актриса
Бьорн Эльгерд

Бьорн Эльгерд

Björn Elgerd
Актёр

Сценаристы

Деннис Магнуссон

Деннис Магнуссон

Dennis Magnusson
Сценарист

Продюсеры

Анна Кронеман

Анна Кронеман

Anna Croneman
Продюсер
Андреас Эмануэльссон

Андреас Эмануэльссон

Andreas Emanuelsson
Продюсер
Анетт Брантин

Анетт Брантин

Anette Brantin
Продюсер
Йоран Данастен

Йоран Данастен

Göran Danasten
Продюсер

Художники

Карин Грай

Карин Грай

Karin Gry
Художница
Фурудаль Эль

Фурудаль Эль

Furudahl Elle
Художник
Линн Эклунд

Линн Эклунд

Linn Eklund
Художница
Лене Виллумсен

Лене Виллумсен

Lene Willumsen
Художница

Композиторы

Андреас Тенгблад

Андреас Тенгблад

Andreas Tengblad
Композитор