Договорняк. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Договорняк
1-й сезон
3-я серия
7.72022, Spelskandalen
Драма, Спортивный18+

Договорняк (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любители ставок придумывают схему с гарантированным выигрышем. Авантюрная драма «Договорняк» — сериал, основанный на реальных событиях, потрясших Швецию.

Боссе — паренек из маленького шведского городка Питео. После трагической смерти младшего брата Боссе мечтает о чем-то большем, чем скучная работа со скромной зарплатой. Он хочет зарабатывать большие деньги на ставках и вместе с друзьями начинает разрабатывать схемы того, как выигрывать по-крупному. Начинают они со скачек, затем переходят на тотализаторы, однако даже тщательная подготовка и анализ игроков не всегда дают ожидаемый результат. Но вот однажды Боссе узнает о схеме, при которой команды договариваются проиграть, чтобы позже сорвать большой куш.

Как долго ему удастся обманывать систему, вы узнаете из сериала «Договорняк» (2025), доступного на видеосервисе Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Договорняк»