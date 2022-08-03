Дикие скричеры (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

В недалеком будущем все сходят с ума по скричерам - машинкам-трансформерам. В Зэфер-Сити проходит Скричер-чемпионат, победители которого становятся настоящими звeздами. В этом городе живут братья Ксандер и Ринго, которые мечтают когда-нибудь одержать победу в соревновании, но у них пока нет скричеров... Однажды в тренировочную машинку Ксандера попадает Джейхок, и она становится настоящим скричером с живой душой. Теперь Ксандер может участвовать в скричер-баттлах. Удастся ли ему осуществить свою мечту?

