Wink
Детям
Дикие скричеры
Актёры и съёмочная группа сериала «Дикие скричеры»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дикие скричеры»

Режиссёры

Тодд Резник

Тодд Резник

Todd Resnick
Режиссёр

Актёры

Шон Чиплок

Шон Чиплок

Sean Chiplock
АктёрDJ Screech
Спайк Спенсер

Спайк Спенсер

Spike Spencer
АктёрRingo
Люсьен Додж

Люсьен Додж

Lucien Dodge
АктёрXander
Кристофер Кори Смит

Кристофер Кори Смит

Christopher Corey Smith
АктёрRattlecat
Джейсон Спайсэк

Джейсон Спайсэк

Jason Spisak
АктёрJayhawk
Грант Джордж

Грант Джордж

Grant George
АктёрZeta
Брайс Папенбрук

Брайс Папенбрук

Bryce Papenbrook
АктёрAlex
Нил Каплан

Нил Каплан

Neil Kaplan
АктёрT-Wrekker
Бен Липли

Бен Липли

Ben Lepley
АктёрGatecreeper
Хэвиланд Стиллвелл

Хэвиланд Стиллвелл

Haviland Stillwell
АктрисаAnn

Продюсеры

Роб Хаднат

Роб Хаднат

Rob Hudnut
Продюсер

Актёры дубляжа

Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Алексей Костричкин

Алексей Костричкин

Актёр дубляжа
Леон Автаев

Леон Автаев

Актёр дубляжа
Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Тихон Ефименко

Тихон Ефименко

Актёр дубляжа

Композиторы

Лайнус Дотсон

Лайнус Дотсон

Linus Dotson
Композитор
Роб Хаднат

Роб Хаднат

Rob Hudnut
Композитор
Гэбриел Манн

Гэбриел Манн

Gabriel Mann
Композитор