WinkДетямДикие скричеры1-й сезон15-я серия
Дикие скричеры (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
8.92018, Screechers Wild!
Боевик, Мультсериалы6+
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 6+22 мин
Дикие скричеры
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
О сериале
В недалеком будущем все сходят с ума по скричерам - машинкам-трансформерам. В Зэфер-Сити проходит Скричер-чемпионат, победители которого становятся настоящими звeздами. В этом городе живут братья Ксандер и Ринго, которые мечтают когда-нибудь одержать победу в соревновании, но у них пока нет скричеров... Однажды в тренировочную машинку Ксандера попадает Джейхок, и она становится настоящим скричером с живой душой. Теперь Ксандер может участвовать в скричер-баттлах. Удастся ли ему осуществить свою мечту?
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ТРРежиссёр
Тодд
Резник
- ШЧАктёр
Шон
Чиплок
- ССАктёр
Спайк
Спенсер
- ЛДАктёр
Люсьен
Додж
- ККАктёр
Кристофер
Кори Смит
- ДСАктёр
Джейсон
Спайсэк
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- БПАктёр
Брайс
Папенбрук
- НКАктёр
Нил
Каплан
- БЛАктёр
Бен
Липли
- ХСАктриса
Хэвиланд
Стиллвелл
- РХПродюсер
Роб
Хаднат
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ЛДКомпозитор
Лайнус
Дотсон
- РХКомпозитор
Роб
Хаднат
- ГМКомпозитор
Гэбриел
Манн