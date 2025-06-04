Девять совсем незнакомых людей. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Девять совсем незнакомых людей
1-й сезон
1-я серия

Девять совсем незнакомых людей (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Девять совсем незнакомых людей. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На элитный курорт прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девять совсем незнакомых людей»