Девять совсем незнакомых людей (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Девять совсем незнакомых людей. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На элитный курорт прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов.
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Левин
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- Актриса
Самара
Уивинг
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Майкл
Шеннон
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Паттен
- Актёр
Люк
Эванс
- МХАктёр
Мэнни
Хасинто
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- МГАктёр
Мелвин
Грегг
- АКАктриса
Ашер
Кедди
- ТБАктриса
Тиффани
Бун
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ЛМСценарист
Лиана
Мориарти
- Продюсер
Николь
Кидман
- ДЭМонтажёр
Джозеф
Эттинджер
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами