Девять совсем незнакомых людей. Сезон 1
Wink
Сериалы
Девять совсем незнакомых людей
1-й сезон

Девять совсем незнакомых людей (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Девять совсем незнакомых людей. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

На элитный курорт прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша, которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов.

Сериал Девять совсем незнакомых людей 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Девять совсем незнакомых людей»