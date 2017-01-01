Девушка с персиками (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Девушка с персиками. Серия 2
Мелодрамы, Зарубежные18+
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Сюжет
Аня — простая деревенская девушка, которая зарабатывает на жизнь тем, что продает персики. Однажды, возвращаясь домой, она встречает богатого парня Рому, который просит ее показать дорогу. Девушка соглашается и садится к нему в машину, однако из-за быстрой езды они попадают в аварию, в результ�ате которой Аня оказывается прикованной к инвалидному креслу.
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Информация
СтранаУкраина
ЖанрыМелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb