Анна зарабатывает на жизнь торговлей. Девушка продает персики, ведет простой деревенский быт и едва ли подозревает, какой удар уготовила ей судьба.



Однажды Аня сталкивается с богатым незнакомцем. Молодой парень Роман просит героиню показать ему дорогу. Она садится в авто, чтобы помочь юноше. Но водитель оказывается излишне самонадеянным, пара попадает в аварию, в результате которой несчастная остается инвалидом.



Отец Ромы пытается замять скандал, связанный с его сыном. Глава состоятельной семьи приглашает изувеченную провинциалку в свой дом, чтобы обеспечить ее всем необходимым. Анна, мечтая о мести, соглашается переехать. И, пока она разрабатывает план отмщения, Роман пытается загладить свою вину.

