Деревенщина (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Лида - простая, скромная девушка - живет с матерью в деревне Колпаково и мечтает стать стюардессой. Своего отца она видела лишь однажды - пять лет назад. От той далекой встречи у Лиды остались серебряные сережки - папин подарок - и приглашение приезжать к нему после окончания школы... Когда мать Лиды выходит замуж, девушка понимает, что она лишняя в новой семье, и отправляется в столицу, полная смутных надежд на счастье. Лида попадает в дом к ее отцу - перспективному ученому-химику. Он с радостью пускает героиню в семью, но его рафинированная жена и капризные, избалованные дочки совсем не рады появлению «деревенщины» и намерены избавиться от нее любым способом…
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Информация
Рейтинг
- ВУРежиссёр
Владимир
Устюгов
- Актриса
Анна
Михайловская
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- ДРАктриса
Даша
Русакова
- ВГАктёр
Виталий
Герасимов
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- МЕАктриса
Марина
Есипенко
- ВВАктриса
Вероника
Вернадская
- ИЧАктриса
Ирина
Чипиженко
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- ККСценарист
Кристина
Кобзева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- ПКОператор
Павел
Кулаков
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев