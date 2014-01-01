Деревенщина (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лида - простая, скромная девушка - живет с матерью в деревне Колпаково и мечтает стать стюардессой. Своего отца она видела лишь однажды - пять лет назад. От той далекой встречи у Лиды остались серебряные сережки - папин подарок - и приглашение приезжать к нему после окончания школы... Когда мать Лиды выходит замуж, девушка понимает, что она лишняя в новой семье, и отправляется в столицу, полная смутных надежд на счастье. Лида попадает в дом к ее отцу - перспективному ученому-химику. Он с радостью пускает героиню в семью, но его рафинированная жена и капризные, избалованные дочки совсем не рады появлению «деревенщины» и намерены избавиться от нее любым способом…



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