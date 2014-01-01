Демоны Да Винчи. Сезон 2. Серия 6
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Демоны Да Винчи (сериал, 2014) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.32014, Da Vinci's Demons
Фэнтези, Зарубежные18+

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Сюжет

Действие сериала разворачивается в Италии 15 века. 25-летний Леонардо Да Винчи разрывается между наукой и религиозными догматами на пороге дерзких открытий, которые опередят свое время. Личная жизнь гения столь же непроста из-за запретной страсти к любовнице самого Лоренцо Медичи.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Демоны Да Винчи»

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