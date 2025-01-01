Чужая ошибка (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Жизнь выдающейся женщины-хирурга превращает в кошмар ее бывшая ассистентка, мстящая за увольнение. Драма «Чужая ошибка» — сериал о прошлом, от которого не убежать.
Жизнь хирурга Киры превратилась в настоящий кошмар. Проблемы и неудачи следуют одна за другой, будто бы над ней нависло проклятие. Постепенно Кира понимает, что никакой мистики в ее положении нет — козни строит Алиса, новая девушка ее сына. Все дело в том, что мать Алисы была пациенткой Киры и умерла во время операции. Теперь Алиса помешана на мести, но и она лишь инструмент в руках другой, более коварной женщины. Ее зовут Дарья, и когда-то Кира уволила ее с позиции своей ассистентки за халатность.
Что ей придется предпринять, чтобы справиться с врагами и вновь обрести счастье, вы узнаете из драмы «Чужая ошибка». Сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.
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- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- Актриса
Надежда
Бахтина
- ВПАктриса
Владлена
Паплинская
- АБАктёр
Алексей
Баранов
- ГСАктёр
Геннадий
Семёнов
- СГАктёр
Сергей
Громов
- ННАктёр
Никита
Немцев
- ЕСАктриса
Екатерина
Салес
- СЛАктриса
Светлана
Леонова
- Актёр
Валерий
Борисов
- ДСАктёр
Дмитрий
Сафронов
- МФАктриса
Мария
Фелянина
- АБАктёр
Александр
Береснев
- ЕЮСценарист
Евгения
Юстус
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко