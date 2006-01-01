Чумон. Сезон 1. Серия 4
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Чумон
1-й сезон
4-я серия

Чумон (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.22006, Jumong
Исторический, Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История жизни легендарного основателя Когурё, одного из древнекорейских государств.

Сериал Чумон 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb