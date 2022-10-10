Чумон. Сезон 1. Серия 32
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Чумон
1-й сезон
32-я серия

Чумон (сериал, 2006) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

9.22006, Jumong
Исторический, Биография18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История жизни легендарного основателя Когурё, одного из древнекорейских государств.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb