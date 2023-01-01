Чумон
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Чумон

Чумон (сериал, 2006) смотреть онлайн

9.22006, Jumong 1 сезон
Исторические, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История жизни легендарного основателя Когурё, одного из древнекорейских государств.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb