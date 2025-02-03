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Чик-Чирикино (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
О сериале
Семья воробьев попадает в передряги, но становится только дружнее. Мультфильм «Чик-Чирикино» — многосерийная комедия для малышей и не только о сложных отношениях детей и родителей.
В Чик-Чирикино все как у людей: его жители ходят на работу и в школу, ездят на транспорте, отдыхают в музеях, кино и аквапарках, а по вечерам смотрят телешоу. Вот только в этом городе живут только птицы. Среди них — обычная воробьиная семья, в которой папа и мама растят пятерых птенцов с разными характерами: зубрилу Макса, легкомысленную Василису, озорных Рому и Борю и крошку Алину. Кажется, ни одно из их совместных дел не обходится без проблем, но веселые воробьи всегда готовы помочь и поддержать друг друга.
Познакомиться с ними поближе позволит «Чик-Чирикино». Мультсериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Антон
Ланшаков
- АСАктёр
Александр
Скиданов
- Актриса
Ольга
Зубкова
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ЛТАктёр
Леон
Тафара
- Актриса
Юлия
Пилипович
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- ДКАктёр
Дмитрий
Копытин
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- АЗАктёр
Артем
Затиев
- ЯРАктёр
Ярослав
Розадеев
- АЛСценарист
Алексей
Лотоцкий
- АЛСценарист
Антон
Ланшаков
- АМСценарист
Алексей
Миронов
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- МЛПродюсер
Мари
Льида
- ЕЗПродюсер
Елена
Замкова
- СМХудожник
Сергей
Моисеев
- ЛФМонтажёр
Леонид
Фельдман
- АММонтажёр
Анна
Мустафаева
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- ВВМонтажёр
Вячеслав
Власенко
- АБКомпозитор
Александр
Биллион