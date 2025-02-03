Семья воробьев попадает в передряги, но становится только дружнее. Мультфильм «Чик-Чирикино» — многосерийная комедия для малышей и не только о сложных отношениях детей и родителей.



В Чик-Чирикино все как у людей: его жители ходят на работу и в школу, ездят на транспорте, отдыхают в музеях, кино и аквапарках, а по вечерам смотрят телешоу. Вот только в этом городе живут только птицы. Среди них — обычная воробьиная семья, в которой папа и мама растят пятерых птенцов с разными характерами: зубрилу Макса, легкомысленную Василису, озорных Рому и Борю и крошку Алину. Кажется, ни одно из их совместных дел не обходится без проблем, но веселые воробьи всегда готовы помочь и поддержать друг друга.



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