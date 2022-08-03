Четыре времени лета (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.72011, Четыре времени лета. Серия 2
Драма18+
Сезоны и серии
О сериале
«4 времени лета» – это история любви, настоящего, большого чувства, с которым герои проживают часть жизни. Главных героев истории – Тату Шаповалову и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному положению, окружают друзья и враги, родственники и приятели. Действие фильма происходит в 90-е годы, в эпоху огромного потрясения, разлома страны, культуры и экономики. Но, все же, прежде всего, эта история про любовь, как главное испытание в жизни, как серьезная проверка человека. Если сберег это чувство, не предал, не бросил своего избранника – значит, ты человек достойный!
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Актриса
Анна
Назарова
- Актёр
Илья
Оболонков
- Актёр
Сергей
Комаров
- МААктриса
Мария
Антипова
- ОБАктриса
Ольга
Бурлакова
- АААктёр
Александр
Абрамович
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- ЕСАктриса
Елена
Стеценко
- ДААктёр
Денис
Авхаренко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ИЩХудожник
Игорь
Щелоков
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ИБОператор
Игорь
Буряк