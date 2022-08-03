«4 времени лета» – это история любви, настоящего, большого чувства, с которым герои проживают часть жизни. Главных героев истории – Тату Шаповалову и Егора Смирнова, совсем разных по воспитанию и социальному положению, окружают друзья и враги, родственники и приятели. Действие фильма происходит в 90-е годы, в эпоху огромного потрясения, разлома страны, культуры и экономики. Но, все же, прежде всего, эта история про любовь, как главное испытание в жизни, как серьезная проверка человека. Если сберег это чувство, не предал, не бросил своего избранника – значит, ты человек достойный!

