Четверо в кубе (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Мультсериал о четырех пришельцах с Кубо-планеты, которые застряли на Земле и вынуждены учить местные правила. Красный, Желтый, Зеленый и Синий – четверо друзей, отправившихся исследовать Вселенную, вылетев с родной Кубо-планеты на космическом корабле. Но в дороге случилось непредвиденное – корабль пришел в негодность, и теперь кубики-инопланетяне оказались на даче у девочки Леры и ее бабушки-ученой. Поменяв внешность, чтобы не выделяться на фоне местной обстановки, они должны дождаться спасательной команды, которая прибудет через 26 дней. А пока они будут искать новых друзей и избегать ловушек коварного Пиратто, мечтающего поймать кубиков для своей коллекции. Чему научатся главные герои, пока будут жить на Земле, узнаете из мультсериала «Четверо в кубе», посмотрев все серии онлайн на Wink.

