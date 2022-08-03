Четверо в кубе. Серия 17
Четверо в кубе (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Мультсериалы0+

Мультсериал о четырех пришельцах с Кубо-планеты, которые застряли на Земле и вынуждены учить местные правила. Красный, Желтый, Зеленый и Синий – четверо друзей, отправившихся исследовать Вселенную, вылетев с родной Кубо-планеты на космическом корабле. Но в дороге случилось непредвиденное – корабль пришел в негодность, и теперь кубики-инопланетяне оказались на даче у девочки Леры и ее бабушки-ученой. Поменяв внешность, чтобы не выделяться на фоне местной обстановки, они должны дождаться спасательной команды, которая прибудет через 26 дней. А пока они будут искать новых друзей и избегать ловушек коварного Пиратто, мечтающего поймать кубиков для своей коллекции. Чему научатся главные герои, пока будут жить на Земле, узнаете из мультсериала «Четверо в кубе», посмотрев все серии онлайн на Wink.

Россия
Мультсериалы
Full HD
11 мин / 00:11

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

