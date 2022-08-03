Четверо в кубе (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Мультсериал о четырех пришельцах с Кубо-планеты, которые застряли на Земле и вынуждены учить местные правила. Красный, Желтый, Зеленый и Синий – четверо друзей, отправившихся исследовать Вселенную, вылетев с родной Кубо-планеты на космическом корабле. Но в дороге случилось непредвиденное – корабль пришел в негодность, и теперь кубики-инопланетяне оказались на даче у девочки Леры и ее бабушки-ученой. Поменяв внешность, чтобы не выделяться на фоне местной обстановки, они должны дождаться спасательной команды, которая прибудет через 26 дней. А пока они будут искать новых друзей и избегать ловушек коварного Пиратто, мечтающего поймать кубиков для своей коллекции. Чему научатся главные герои, пока будут жить на Земле, узнаете из мультсериала «Четверо в кубе», посмотрев все серии онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Дмитрий
Лазарев
- АМРежиссёр
Алексей
Миронов
- АШРежиссёр
Алексей
Штыхин
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- КМАктриса
Ксения
Мальцева
- Актёр
Александр
Гудков
- ЕГАктёр
Евгений
Головин
- ЮААктриса
Юлия
Авшарова
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Иван
Калинин
- ПКАктриса
Полина
Красненкова
- МКАктриса
Мария
Красненкова
- АБАктриса
Анна
Богданова
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- НТСценарист
Наталья
Тихомирова
- ДМПродюсер
Дмитрий
Медников
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- ДКХудожница
Дарья
Кантемирова
- МММонтажёр
Михаил
Макуров
- ЛФМонтажёр
Леонид
Фельдман
- АБКомпозитор
Александр
Биллион