Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Лиз обнаруживает тщательно продуманный заговор с целью уничтожить финансовую систему страны, когда Рэд озвучивает еще одно имя из своего «черного списка».



Сериал Черный список 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.