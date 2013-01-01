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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После химической атаки в метро Лиз и ФБР ищут исполнителя теракта. Лиз вынуждена позвонить Рэддингтону с просьбой о помощи. Поиск следующего человека в черном списке, гениального ученого Фредерика Барнса, не дает результатов. Элизабет не хочет связываться с Рэдом после того, как он втянул во все Тома.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

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