Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Рэд узнает о том, что «Курьер» - посредник, которого никто не видел в лицо, должен доставить иранскому шпиону посылку стоимостью в миллионы долларов. Пытаясь остановить таинственную преступную сделку, Лиз узнает о сговоре с целью похищения человека. Ресслер наконец признает, что Лиз очень ценный сотрудник для команды. Незнакомцы, установившие видеонаблюдение в доме Кин, внимательно наблюдают за разговором Лиз и Тома.



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