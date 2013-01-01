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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.5
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рэд узнает о том, что «Курьер» - посредник, которого никто не видел в лицо, должен доставить иранскому шпиону посылку стоимостью в миллионы долларов. Пытаясь остановить таинственную преступную сделку, Лиз узнает о сговоре с целью похищения человека. Ресслер наконец признает, что Лиз очень ценный сотрудник для команды. Незнакомцы, установившие видеонаблюдение в доме Кин, внимательно наблюдают за разговором Лиз и Тома.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»