Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Следующей мишенью в черном списке становится один из бывших партнеров Рэда, гений преступного мира Мако Танида. Том пытается сохранить свой секрет, а Рэд просит человека по прозвищу «Ковбой» привести к нему женщину, которую видели с Томом.



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