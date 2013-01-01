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Черный список
1-й сезон
16-я серия

Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.16
Триллеры18+

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Сюжет

Следующей мишенью в черном списке становится один из бывших партнеров Рэда, гений преступного мира Мако Танида. Том пытается сохранить свой секрет, а Рэд просит человека по прозвищу «Ковбой» привести к нему женщину, которую видели с Томом.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»