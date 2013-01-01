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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.13
Триллеры18+

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Сюжет

Происходит ряд похищений детей. Рэд информирует Лиз, что в этой истории замешано некое «Кипрское Агентство», которое занимается нелегальным усыновлением. Агент Мира помогает Рэду вычислить главный источник утечки информации в ФБР.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»