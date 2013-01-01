Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Рэймонд «Рэд» Реддингтон, бывший правительственный агент, и один из самых разыскиваемых ФБР людей, неожиданно появляется в штаб-квартире бюро и предлагает помощь в поимке известного террориста, который давно считался мертвым. Он готов сделать это при условии, что говорить он будет только с Э�лизабет Кин, экспертом-криминалистом, которая недавно поступила на службу. Он утверждает, что обладает информацией по множеству преступников, а так же правду и о муже Кин - Томе.



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