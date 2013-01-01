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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2013, The Blacklist 1.1
Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Рэймонд «Рэд» Реддингтон, бывший правительственный агент, и один из самых разыскиваемых ФБР людей, неожиданно появляется в штаб-квартире бюро и предлагает помощь в поимке известного террориста, который давно считался мертвым. Он готов сделать это при условии, что говорить он будет только с Э�лизабет Кин, экспертом-криминалистом, которая недавно поступила на службу. Он утверждает, что обладает информацией по множеству преступников, а так же правду и о муже Кин - Томе.
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Информация
КачествоFull HD, SD
ЖанрыТриллеры
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Маккарти
- МВРежиссёр
Майкл
В. Уоткинс
- БРРежиссёр
Билл
Роу
- ДСАктёр
Джеймс
Спэйдер
- МБАктриса
Меган
Бун
- Актёр
Диего
Клаттенхофф
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- ХТАктёр
Хишам
Тафик
- Актёр
Амир
Арисон
- ММАктриса
Можан
Марно
- РЭАктёр
Райан
Эгголд
- ЛСАктриса
Лора
Сон
- СБАктриса
Сьюзан
Бломмарт
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ДБПродюсер
Джон
Бокенкамп
- ДЭПродюсер
Джон
Эйзендрат
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЭДХудожник
Эндрю
Джекнесс
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн