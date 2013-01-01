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Черный список (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, The Blacklist 1.1
Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Рэймонд «Рэд» Реддингтон, бывший правительственный агент, и один из самых разыскиваемых ФБР людей, неожиданно появляется в штаб-квартире бюро и предлагает помощь в поимке известного террориста, который давно считался мертвым. Он готов сделать это при условии, что говорить он будет только с Элизабет Кин, экспертом-криминалистом, которая недавно поступила на службу. Он утверждает, что обладает информацией по множеству преступников, а так же правду и о муже Кин - Томе.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный список»

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