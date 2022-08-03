Черный плащ (сериал, 1991) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

«Только свистни, он появится!» – герой, не нуждающийся в представлении, великолепный Черный Плащ, борец за справедливость и искоренитель зла, настоящий супергерой, загадочный и неуловимый. А помогают супергерою летчик-механик Зигзаг МакКряк и непоседливая Гусeна.

