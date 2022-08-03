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Черный плащ

Черный плащ (мультсериал, 1991) смотреть онлайн

1991, Darkwing Duck 3 сезона
Мультсериалы, Приключения6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

«Только свистни, он появится!» – герой, не нуждающийся в представлении, великолепный Черный Плащ, борец за справедливость и искоренитель зла, настоящий супергерой, загадочный и неуловимый. А помогают супергерою летчик-механик Зигзаг МакКряк и непоседливая Гусeна.

Страна
США, Япония, Франция, Австралия, Южная Корея, Тайвань
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Детектив, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный плащ»