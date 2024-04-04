В продолжении сериала от создателей «Прослушки» и «Декстера» Гарри Босх расследует убийство известного адвоката, участвовавшего в резонансном деле.



Четвертый сезон «Босха» начинается с того, что накануне важного суда против полицейского управления погибает адвокат истца, крупная фигура в делах по защите гражданских прав темнокожих. Это событие вызывает бурю протестов, на улицы выходят десятки людей, возмущенные трагедией. Расследовать убийство адвоката назначают Босха. Его старый начальник уверен, что именно такой непредвзятый коп сможет раскрыть дело, даже если улики укажут на знакомых коллег. Но на этом убийства не заканчиваются. Босх должен найти в себе силы довести все до конца и посадить виновных за решетку.



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