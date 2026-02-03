Бородатый нянь (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Аня вместе с мужем Игорем владеет уникальным кафе. Пока она творит магию на кухне, он занимается юридической и финансовой работой. У них двое несносных сыновей, за которыми приглядывает свекровь. Казалось бы, не жизнь, а мечта. Но после измены мужа ей приходится взять на себя ответственность за бизнес и детей.
Няни, которых Аня ищет, не подходят ей до тех пор, пока она не встречает Максима – в прошлом военного и учителя ОБЖ, а теперь – воспитателя. Или, как буквально сразу окрестили его дети, – «бородатого няня». Им не сразу удается поладить, однако вскоре Максим помогает подчинить жизнь графику и порядку не только детям, но и самой Ане. Игорь между тем отнимает бизнес. Она готова опустить руки, но рядом с ней – бородатый нянь, который предлагает идею для нового дела. Благодаря поддержке Максима и детей Анна открывает новый бизнес и делает его успешным. Но в ее жизнь возвращается Игорь, которого бросила любовница, забрав у него все.
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ИМАктёр
Игорь
Мужжухин
- Актёр
Игорь
Стам
- АКАктриса
Анна
Куклина
- АПАктёр
Андрей
Петелько
- ВКАктриса
Виктория
Каруна
- АТАктёр
Анатолий
Терёхин
- АПАктёр
Андрей
Перунов
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- РАХудожник
Роман
Арутюнян
- АМОператор
Алексей
Макеев