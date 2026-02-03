8.72024, Бокал вина и апельсины. Сезон 1. Серия 4
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Бокал вина и апельсины (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Очаровательная, но слишком застенчивая Саша мечтает наконец-то устроить свою личную жизнь. Саше тридцать лет, а она так и не смогла найти любовь — её мама отметает всех потенциальных женихов, предъявляя к ним завышенные требования.
Однажды Саша знакомится с Никитой, очень привлекательным молодым человеком, который ей сразу понравился. Отношения Саши и Никиты развиваются стремительно — вскоре он неожиданно делает ей предложение руки и сердца. Возлюбленные уже вовсю обсуждают свадьбу и планируют счастливое будущее. Но совершенно случайно Саша узнаёт, что Никита женат…
Рейтинг
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- ЕШАктриса
Елена
Штарова
- МГАктёр
Михаил
Гудошников
- Актриса
Светлана
Иозефий
- ТААктриса
Татьяна
Аугшкап
- Актёр
Александра
Булычёва
- ЮВАктёр
Юрий
Воробьев
- НСАктёр
Николай
Сахаров
- ТААктриса
Татьяна
Андреева
- АСАктриса
Анна
Сильчук
- АМАктриса
Анастасия
Морозовская
- ТДСценарист
Татиана
Донская
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский