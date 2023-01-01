Биография

Светлана Иозефий – российская и советская актриса кино и театра. Родилась в УССР в городе Одесса 4 декабря 1963 года. Обладательница почетного звания заслуженной артистки РФ. В детские годы будущая актриса не собиралась связывать свою жизнь с театром. Получив среднее образование, поступила в Витебский педагогический институт, во время учебы в котором приняла решение стать актрисой. Выпустившись, уехала в Москву, где подала документы в Щукинское театральное училище. Окончив вуз в 1989 году, получила работу в Театре имени Симонова, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Светланы Иозефий. Появилась в таких постановках как «Плейбой», «Наш городок», «Невеста». Свою приватную жизнь актриса предпочитает не афишировать. На экране дебютировала сразу же после окончания вуза, исполнив небольшую роль в советской картине «Гу-га». После распада СССР долгое время не снималась, работая исключительно в театре. В кино вернулась уже в двухтысячные годы, после окончания кризиса в российском кинематографе. Современная аудитория хорошо знает Светлану Иозефий по сериалам «Ранетки», «Профиль убийцы», «Хоккейные игры». На данный момент продолжает активно сниматься, также работает в Театре имени Вахтангова.