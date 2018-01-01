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Сериалы
Бокал вина и апельсины
Актёры и съёмочная группа сериала «Бокал вина и апельсины»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бокал вина и апельсины»

Режиссёры

Руслан Паушу

Руслан Паушу

Режиссёр

Актёры

Елена Штарова

Елена Штарова

Актриса
Михаил Гудошников

Михаил Гудошников

Актёр
Светлана Иозефий

Светлана Иозефий

Актриса
Татьяна Аугшкап

Татьяна Аугшкап

Актриса
Александра Булычёва

Александра Булычёва

Актёр
Юрий Воробьев

Юрий Воробьев

Актёр
Николай Сахаров

Николай Сахаров

Актёр
Татьяна Андреева

Татьяна Андреева

Актриса
Анна Сильчук

Анна Сильчук

Актриса
Анастасия Морозовская

Анастасия Морозовская

Актриса

Сценаристы

Татиана Донская

Татиана Донская

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Северюхина

Татьяна Северюхина

Продюсер
Александра Виноградова

Александра Виноградова

Продюсер
Екатерина Швейко

Екатерина Швейко

Продюсер
Павел Корчагин

Павел Корчагин

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер

Операторы

Игорь Бучнев

Игорь Бучнев

Оператор

Композиторы

Алексей Артишевский

Алексей Артишевский

Композитор