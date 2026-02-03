Бокал вина и апельсины. Сезон 1. Серия 1
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Бокал вина и апельсины
1-й сезон
1-я серия
8.62024, Бокал вина и апельсины. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Бокал вина и апельсины (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Очаровательная, но слишком застенчивая Саша мечтает наконец-то устроить свою личную жизнь. Саше тридцать лет, а она так и не смогла найти любовь — её мама отметает всех потенциальных женихов, предъявляя к ним завышенные требования.

Однажды Саша знакомится с Никитой, очень привлекательным молодым человеком, который ей сразу понравился. Отношения Саши и Никиты развиваются стремительно — вскоре он неожиданно делает ей предложение руки и сердца. Возлюбленные уже вовсю обсуждают свадьбу и планируют счастливое будущее. Но совершенно случайно Саша узнаёт, что Никита женат…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Бокал вина и апельсины»