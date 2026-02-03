Очаровательная, но слишком застенчивая Саша мечтает наконец-то устроить свою личную жизнь. Саше тридцать лет, а она так и не смогла найти любовь — её мама отметает всех потенциальных женихов, предъявляя к ним завышенные требования.



Однажды Саша знакомится с Никитой, очень привлекательным молодым человеком, который ей сразу понравился. Отношения Саши и Никиты развиваются стремительно — вскоре он неожиданно делает ей предложение руки и сердца. Возлюбленные уже вовсю обсуждают свадьбу и планируют счастливое будущее. Но совершенно случайно Саша узнаёт, что Никита женат…

