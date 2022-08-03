Богиня прайм-тайма (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Богиня прайм-тайма. Серия 4
Богиня прайм-тайма (сериал, 2006) сезон 1 серия 4

2006, Богиня прайм-тайма. Серия 4
Мелодрама16+

Талар, дикая страна, странная война... Корреспонденты российского телевидения Ольга Шелестова и Никита Беляев выезжают снимать передовые позиции, На обратной дороге Ольга пересаживается в машину к коллегам-журналистам, чтобы успеть к эфиру, и бесследно исчезает вместе с ними. Беляев вернулся в Москву один. Коллеги смотрят на него косо: как случилось, что он уцелел? Бахрушин, его шеф и Ольгин муж, директор информационных программ канала, вынужден довериться Беляеву. Стало известно, что недавно тайно сняли на видео неуловимого лидера талибов Акбара. Сведения пришли из Парижа, а на кануне похищения Ольга получила оттуда посылку, где среди прочего была и кассета. Потом она пропала. Бахрушин понимает, что эти события как-то связаны между собой и летит в Талар на поиски жены.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

