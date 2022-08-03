Богиня прайм-тайма (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+46 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+44 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+45 мин
Богиня прайм-тайма
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Талар, дикая страна, странная война... Корреспонденты российского телевидения Ольга Шелестова и Никита Беляев выезжают снимать передовые позиции, На обратной дороге Ольга пересаживается в машину к коллегам-журналистам, чтобы успеть к эфиру, и бесследно исчезает вместе с ними. Беляев вернулся в Москву один. Коллеги смотрят на него косо: как случилось, что он уцелел? Бахрушин, его шеф и Ольгин муж, директор информационных программ канала, вынужден довериться Беляеву. Стало известно, что недавно тайно сняли на видео неуловимого лидера талибов Акбара. Сведения пришли из Парижа, а на кануне похищения Ольга получила оттуда посылку, где среди прочего была и кассета. Потом она пропала. Бахрушин понимает, что эти события как-то связаны между собой и летит в Талар на поиски жены.
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Попов
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ЛПАктриса
Лана
Паули
- ДКАктёр
Денис
Карасёв
- АСАктёр
Алексей
Сосков
- МХАктёр
Михаил
Хомяков
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Александр
Рапопорт
- Актёр
Валерий
Баринов
- АРАктёр
Александр
Резалин
- ИКСценарист
Ирина
Кмит
- ТУСценарист
Татьяна
Устинова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ВАХудожник
Валерий
Архипов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- Оператор
Сергей
Мокрицкий
- ВОКомпозитор
Вячеслав
Одаховский