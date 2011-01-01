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Блудливая Калифорния
4-й сезон
3-я серия

Блудливая Калифорния (сериал, 2011) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

2011, Californication
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Известный писатель Хэнк Муди переживает творческий и личностный кризис. За пять лет он не написал ни строчки, лишился женщины, которую любил, и окончательно погряз в пороках: марихуане, алкоголе и связях-однодневках.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Блудливая Калифорния»