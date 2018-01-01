Wink
Сериалы
Блудливая Калифорния
4-й сезон

Блудливая Калифорния (сериал, 2011) сезон 4 смотреть онлайн

2011, Californication 12 серий
Драма, Комедия18+

О сериале

Известный писатель Хэнк Муди переживает творческий и личностный кризис. За пять лет он не написал ни строчки, лишился женщины, которую любил, и окончательно погряз в пороках: марихуане, алкоголе и связях-однодневках.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Блудливая Калифорния»