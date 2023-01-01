Блудливая Калифорния (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийная драма о писателе, пустившимся во все тяжкие на фоне творческого кризиса.



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Когда-то у Хэнка Муди было все: любимая женщина, умница-дочь и слава известного писателя. Переезд из Нью-Йорка в солнечный Лос-Анджелес должен был стать еще одним шагом на пути к успеху, но что-то пошло не так, и теперь его мир — это алкоголь, наркотики и женщины. Много женщин. Какие еще соблазны готовит для харизматичного плейбоя «Блудливая Калифорния»? Сможет ли Хэнк вернуть свою прежнюю жизнь? Начинайте смотреть онлайн, чтобы узнать!



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