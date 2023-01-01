Блудливая Калифорния (сериал, 2007) смотреть онлайн
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Сюжет
Комедийная драма о писателе, пустившимся во все тяжкие на фоне творческого кризиса.
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Когда-то у Хэнка Муди было все: любимая женщина, умница-дочь и слава известного писателя. Переезд из Нью-Йорка в солнечный Лос-Анджелес должен был стать еще одним шагом на пути к успеху, но что-то пошло не так, и теперь его мир — это алкоголь, наркотики и женщины. Много женщин. Какие еще соблазны готовит для харизматичного плейбоя «Блудливая Калифорния»? Сможет ли Хэнк вернуть свою прежнюю жизнь? Начинайте смотреть онлайн, чтобы узнать!
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- АБРежиссёр
Адам
Бернштейн
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- Режиссёр
Барт
Фрейндлих
- Актёр
Дэвид
Духовны
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- ЭХАктёр
Эван
Хэндлер
- ПААктриса
Памела
Адлон
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- МЗАктриса
Мадлен
Зима
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- ДБАктёр
Джейсон
Бех
- РМАктриса
Рэйчел
Майнер
- ГРСценарист
Гэбриел
Рот
- МБСценарист
Майк
Б. Мец
- Продюсер
Дэвид
Духовны
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Софья
Реснянская
- РЯХудожник
Рэй
Ямагата
- МЗХудожник
Майкл
З. Ханан
- КДМонтажёр
Кевин
Д. Росс
- МУОператор
Майкл
Уивер
- ЭГОператор
Энди
Грэхэм
- ПЛОператор
Питер
Леви
- ТАКомпозитор
Три
Адамс
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс