Библия (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.42013, The Bible
Драма18+
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О сериале
Истории о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождении, смерти и воскресении Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований. Начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КСРежиссёр
Кристофер
Спенсер
- Актёр
Кит
Дэвид
- РПАктёр
Роберт
Пауэлл
- ДКАктёр
Джейк
Канусо
- ДМАктёр
Диогу
Моргаду
- ДШАктёр
Дарвин
Шоу
- СКАктёр
Себастьян
Кнапп
- Актёр
Адриан
Шиллер
- ПБАктёр
Пол
Брайтвелл
- ГХАктёр
Грег
Хикс
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Рева
- АМСценарист
Александр
Маренго
- АРСценарист
Адам
Розенталь
- КССценарист
Кристофер
Спенсер
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- ББПродюсер
Боб
Бельтц
- МБПродюсер
Марк
Барнетт
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АСХудожник
Алан
Спэлдинг
- ХРХудожник
Хауке
Рихтер
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- ИКМонтажёр
Иэн
Китчинг
- КТОператор
Кристофер
Титус Кинг
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер