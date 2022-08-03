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Библия
1-й сезон

Библия (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

9.42003, The Bible 10 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Истории о Ноевом ковчеге, исходе из Египта под предводительством Моисея, рождении, смерти и воскресении Иисуса. Сериал состоит из 10 ключевых повествований. Начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Откровение.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Библия»