Библия (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Исход евреев и Моисея из Египта, падение Иерихона, битва Давида и Голиафа, возвращение в Иерусалим, рождение Иисуса, предательство Иуды, смерть, распятие и воскресение — всего десять ключевых вех.



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