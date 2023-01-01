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Библия (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.42013, The Bible 1 сезон
Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Исход евреев и Моисея из Египта, падение Иерихона, битва Давида и Голиафа, возвращение в Иерусалим, рождение Иисуса, предательство Иуды, смерть, распятие и воскресение — всего десять ключевых вех.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Библия»

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