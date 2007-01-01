Безмолвный свидетель. Сезон 1. Серия 52
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Безмолвный свидетель
1-й сезон
52-я серия

Безмолвный свидетель (сериал, 2007) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

7.82007, Безмолвный свидетель. Сезон 1. Серия 52
Детективы, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В основу проекта легли реальные истории невероятных криминальных дел следователя по особо важным делам прокуратуры Малова и его бессменных помощников - Давыдова и Кати. Захватывающий сериал снят в формате документальной реконструкции с использованием оперативной съемки, хроники и архивных кадров. Главные герои сериала – высококлассные специалисты в области криминалистики и судебно-медицинской экспертизы – берутся за восстановление картины самых сложных преступлений.

Харизматичный следователь Малов вместе с исследовательской группой доктора медицинских наук В.Н. Гордина с легкостью раскручивают запутанный клубок интриг и злодеяний, используя в своей работе такие достижения современных технологий, как: рентген останков, лабораторный анализ ДНК, баллистические и компьютерные экспертизы. В процессе розыска преступников они выясняют, какие мотивы лежат в основе их поведения, определяют истинную причину смерти жертвы, узнают, каким орудием и при каких обстоятельствах было совершено убийство. Ни один преступник, уличенный в мошенничестве или плагиате, ни один угонщик автомобилей, ни один фальшивомонетчик не уйдет от справедливого наказания.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Безмолвный свидетель»

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