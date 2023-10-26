Безмолвный свидетель (сериал, 2007) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сезон 1 Серия 1
Сезон 1 Серия 2
О сериале
В основу проекта легли реальные истории невероятных криминальных дел следователя по особо важным делам прокуратуры Малова и его бессменных помощников - Давыдова и Кати. Захватывающий сериал снят в формате документальной реконструкции с использованием оперативной съемки, хроники и архивных кадров. Главные герои сериала – высококлассные специалисты в области криминалистики и судебно-медицинской экспертизы – берутся за восстановление картины самых сложных преступлений.
Харизматичный следователь Малов вместе с исследовательской группой доктора медицинских наук В.Н. Гордина с легкостью раскручивают запутанный клубок интриг и злодеяний, используя в своей работе такие достижения современных технологий, как: рентген останков, лабораторный анализ ДНК, баллистические и компьютерные экспертизы. В процессе розыска преступников они выясняют, какие мотивы лежат в основе их поведения, определяют истинную причину смерти жертвы, узнают, каким орудием и при каких обстоятельствах было совершено убийство. Ни один преступник, уличенный в мошенничестве или плагиате, ни один угонщик автомобилей, ни один фальшивомонетчик не уйдет от справедливого наказания.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Басов мл.
- СЛРежиссёр
Светлана
Лопатухина
- Режиссёр
Владимир
Виноградов
- ГКРежиссёр
Гузэль
Киреева
- РХАктёр
Роман
Хеидзе
- МБАктриса
Мария
Болтнева
- АВАктёр
Андрей
Вальц
- МЕАктриса
Марина
Ерисова
- ДМАктёр
Дмитрий
Матвеев
- ЮМАктёр
Юрий
Митрофанов
- ОМАктриса
Ольга
Мокшина
- ЛНАктриса
Лада
Негруль
- ДРАктёр
Дмитрий
Радонов
- ПСАктёр
Павел
Сухов
- АГСценарист
Анатолий
Головков
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- Сценарист
Илья
Куликов
- ВЛСценарист
Вахтанг
Лашаури
- Продюсер
Ефим
Любинский
- ИАХудожница
Ирина
Алексеева
- КХОператор
Камиль
Хатмуллин
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин