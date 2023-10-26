Безмолвный свидетель (сериал, 2007) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн бесплатно

В основу проекта легли реальные истории невероятных криминальных дел следователя по особо важным делам прокуратуры Малова и его бессменных помощников - Давыдова и Кати. Захватывающий сериал снят в формате документальной реконструкции с использованием оперативной съемки, хроники и архивных кадров. Главные герои сериала – высококлассные специалисты в области криминалистики и судебно-медицинской экспертизы – берутся за восстановление картины самых сложных преступлений.



Харизматичный следователь Малов вместе с исследовательской группой доктора медицинских наук В.Н. Гордина с легкостью раскручивают запутанный клубок интриг и злодеяний, используя в своей работе такие достижения современных технологий, как: рентген останков, лабораторный анализ ДНК, баллистические и компьютерные экспертизы. В процессе розыска преступников они выясняют, какие мотивы лежат в основе их поведения, определяют истинную причину смерти жертвы, узнают, каким орудием и при каких обстоятельствах было совершено убийство. Ни один преступник, уличенный в мошенничестве или плагиате, ни один угонщик автомобилей, ни один фальшивомонетчик не уйдет от справедливого наказания.

