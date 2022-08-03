Алла практически впервые увидела свою старшую сестру Аду на похоронах отца – родители при разводе разлучили девочек. Ада теперь преуспевающий модельер, а Алла хоть и многообещающий, но никому неизвестный художник... Внезапно вновь обретенная сестра предлагает Алле работу в своем доме моделей. Но для того, чтобы получить эту работу, нужно оказать Аде услугу - заменить ее на несколько дней. Но не подменить ее, оставаясь собой, а стать Адой на это время, ведь сестры очень похожи. Если изменить прическу и макияж, манеру разговора и походку, то Алла превращается в Аду.

