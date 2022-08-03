Бежать нельзя погибнуть (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.52015, Бежать нельзя погибнуть. Серия 1
Мелодрама12+
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О сериале
Алла практически впервые увидела свою старшую сестру Аду на похоронах отца – родители при разводе разлучили девочек. Ада теперь преуспевающий модельер, а Алла хоть и многообещающий, но никому неизвестный художник... Внезапно вновь обретенная сестра предлагает Алле работу в своем доме моделей. Но для того, чтобы получить эту работу, нужно оказать Аде услугу - заменить ее на несколько дней. Но не подменить ее, оставаясь собой, а стать Адой на это время, ведь сестры очень похожи. Если изменить прическу и макияж, манеру разговора и походку, то Алла превращается в Аду.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Касаткин
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- Актёр
Алексей
Янин
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АШАктриса
Анастасия
Шаповал
- ЕГАктриса
Елена
Гиренок
- ИААктёр
Игорь
Андреев
- ВЛАктриса
Виктория
Ломоносова
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зубкова
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ОБПродюсер
Ольга
Бутко
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- АГХудожник
Александр
Гринько
- АШМонтажёр
Алексей
Шаламов
- АЗМонтажёр
Александр
Зотов
- ЕКОператор
Евгений
Козлов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко