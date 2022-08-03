Бежать нельзя погибнуть. Серия 1
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Бежать нельзя погибнуть
1-й сезон
1-я серия

Бежать нельзя погибнуть (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52015, Бежать нельзя погибнуть. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Алла практически впервые увидела свою старшую сестру Аду на похоронах отца – родители при разводе разлучили девочек. Ада теперь преуспевающий модельер, а Алла хоть и многообещающий, но никому неизвестный художник... Внезапно вновь обретенная сестра предлагает Алле работу в своем доме моделей. Но для того, чтобы получить эту работу, нужно оказать Аде услугу - заменить ее на несколько дней. Но не подменить ее, оставаясь собой, а стать Адой на это время, ведь сестры очень похожи. Если изменить прическу и макияж, манеру разговора и походку, то Алла превращается в Аду.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бежать нельзя погибнуть»