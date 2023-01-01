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Бежать нельзя погибнуть
Актёры и съёмочная группа сериала «Бежать нельзя погибнуть»

Актёры и съёмочная группа сериала «Бежать нельзя погибнуть»

Режиссёры

Александр Касаткин

Александр Касаткин

Режиссёр

Актёры

Вероника Пляшкевич

Вероника Пляшкевич

АктрисаАлла / Ада
Алексей Янин

Алексей Янин

АктёрАлексей Толмачёв
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

АктёрФеликс
Анатолий Голуб

Анатолий Голуб

АктёрИгорь Дроганов
Анастасия Шаповал

Анастасия Шаповал

АктрисаНастя
Елена Гиренок

Елена Гиренок

АктрисаИрина Хрущёва
Игорь Андреев

Игорь Андреев

АктёрВиктор Михайлович Богаевский
Виктория Ломоносова

Виктория Ломоносова

Актриса
Зинаида Зубкова

Зинаида Зубкова

АктрисаАнжелина Петровна
Владимир Божков

Владимир Божков

Актёрследователь

Сценаристы

Кира Худолей

Кира Худолей

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Егор Юзбашев

Егор Юзбашев

Продюсер
Ольга Бутко

Ольга Бутко

Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Бочкарев

Василий Бочкарев

Актёр дубляжа

Художники

Александр Гринько

Александр Гринько

Художник

Монтажёры

Алексей Шаламов

Алексей Шаламов

Монтажёр
Александр Зотов

Александр Зотов

Монтажёр

Операторы

Евгений Козлов

Евгений Козлов

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Владимир Сайко

Композитор