Без прикрытия (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Два брата-близнеца, вор и полицейский, вынуждены объединить усилия, чтобы защитить семью. Смотреть «Без прикрытия» будет интересно тем, кто любит юмор и закрученную интригу.



Богдан и Григорий Вольновы похожи друг на друга как две капли воды, но сильно отличаются характерами. Григорий работает в полиции и успел заслужить репутацию недотепы, который с трудом справляется со служебными обязанностями. Богдан — опытный аферист, к которому подельники относятся с уважением. Однажды Богдан присоединяется к очередному многообещающему ограблению, и поначалу все идет по плану. Однако после воры путают его с братом и отдают награбленное прямо в руки полицейским. Это запускает цепочку событий, которые ставят под угрозу семью Вольновых. Теперь братья вынуждены поменяться местами, чтобы разобраться с навалившимися проблемами.



