Без прикрытия (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Два брата-близнеца, вор и полицейский, вынуждены объединить усилия, чтобы защитить семью. Смотреть «Без прикрытия» будет интересно тем, кто любит юмор и закрученную интригу.
Богдан и Григорий Вольновы похожи друг на друга как две капли воды, но сильно отличаются характерами. Григорий работает в полиции и успел заслужить репутацию недотепы, который с трудом справляется со служебными обязанностями. Богдан — опытный аферист, к которому подельники относятся с уважением. Однажды Богдан присоединяется к очередному многообещающему ограблению, и поначалу все идет по плану. Однако после воры путают его с братом и отдают награбленное прямо в руки полицейским. Это запускает цепочку событий, которые ставят под угрозу семью Вольновых. Теперь братья вынуждены поменяться местами, чтобы разобраться с навалившимися проблемами.
К чему это проведет, вы узнаете из мини-сериала «Без прикрытия». Онлайн комедийный детектив доступен на видеосервисе Wink.
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- АМАктриса
Алина
Марфина
- Актриса
Ксения
Скакун
- ЕААктёр
Евгений
Антонов
- ИВАктёр
Иван
Васильев
- ИКАктёр
Игорь
Ключников
- МБАктриса
Маргарита
Бычкова
- ЕТАктёр
Евгений
Терских
- АСАктёр
Антон
Сычев
- АКАктёр
Андрей
Коровниченко
- Актриса
Светлана
Бакулина
- АРСценарист
Андрей
Румянцев
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев