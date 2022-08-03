Юные Надя Потапова и Алексей Зотов живут в небольшом городке на берегу моря и беззаветно любят друг друга. Но отец Надежды, директор рыбхоза, против их отношений - он прочит единственной и горячо обожаемой дочери более состоятельного жениха. Он считает, что простой рыбак не может дать его дочери то, что она заслуживает. В отличие от Вербицкого, видного руководителя и компаньона Потапова, который как раз намекает, что не прочь породниться. Рассудив так, отец хитростью выдает дочь за нелюбимого, а Алексей уходит в море на поиски счастья.

