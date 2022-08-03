Берег надежды. Часть 1
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Берег надежды
1-й сезон
1-я серия

Берег надежды (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22013, Берег надежды. Часть 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Юные Надя Потапова и Алексей Зотов живут в небольшом городке на берегу моря и беззаветно любят друг друга. Но отец Надежды, директор рыбхоза, против их отношений - он прочит единственной и горячо обожаемой дочери более состоятельного жениха. Он считает, что простой рыбак не может дать его дочери то, что она заслуживает. В отличие от Вербицкого, видного руководителя и компаньона Потапова, который как раз намекает, что не прочь породниться. Рассудив так, отец хитростью выдает дочь за нелюбимого, а Алексей уходит в море на поиски счастья.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Берег надежды»