WinkСериалыБерег надежды1-й сезон1-я серия
Берег надежды (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22013, Берег надежды. Часть 1
Мелодрама12+
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О сериале
Юные Надя Потапова и Алексей Зотов живут в небольшом городке на берегу моря и беззаветно любят друг друга. Но отец Надежды, директор рыбхоза, против их отношений - он прочит единственной и горячо обожаемой дочери более состоятельного жениха. Он считает, что простой рыбак не может дать его дочери то, что она заслуживает. В отличие от Вербицкого, видного руководителя и компаньона Потапова, который как раз намекает, что не прочь породниться. Рассудив так, отец хитростью выдает дочь за нелюбимого, а Алексей уходит в море на поиски счастья.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Кананович
- СМАктёр
Сергей
Мухин
- ОФАктриса
Олеся
Фаттахова
- ПКАктёр
Петр
Кислов
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- Актёр
Владимир
Тебенко
- ЕААктриса
Елена
Акуленок
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- ИСАктёр
Илья
Сотиков
- ГКАктёр
Геннадий
Казачков
- Актёр
Владимир
Паршенков
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Антон
Кальдин
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков